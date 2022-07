FOTO – Siparietto tra Spalletti e Alessandro Bolide: è successo dopo lo show di Made in Sud

Oggi è stata una serata di relax in quel di Dimaro per i tifosi presenti ma anche per Luciano Spalletti e alcuni giocatori azzurri che hanno assistito allo spettacolo dei comici di Made in Sud. Al termine dello show, c’è stato anche un simpatico siparietto che ha coinvolto il mister toscano ed uno dei protagonisti della serata.

Luciano Spalletti e Alessandro Bolide

Una volto finito lo spettacolo, Alessandro Bolide, ha regalato una maglietta a Luciano Spalletti con tanto di foto a testimoniare l’evento. Il tecnico di Certaldo ha poi detto al comico che la indosserà durante le prossime conferenze.

Una serata all’insegna della leggerezza in casa Napoli, con uno sguardo però continuamente rivolto al mercato. Spalletti infatti si aspetta un rinforzo importante in difesa per compensare alla partenza di Kalidou Koulibaly.

Il comandante infatti ha lasciato un vuoto non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma anche da quello umano come sottolineato più volte dallo stesso Luciano Spalletti.