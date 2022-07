“Non dipende da noi”. Botta e risposta tra Giuntoli e un tifoso!

Oggi è il giorno dell’addio di Koulibaly con il difensore che oggi è partito da Milano per andare a Londra e firmare il contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi quattro anni. Nel frattempo, nel pomeriggio Spalletti e gli azzurri, oggi pomeriggio hanno svolto doppia seduta d’allenamento al campo di Carciato a Dimaro.

Stamattina nella Val di Sole è arrivato Victor Osimhen accolto da tanti applausi dai tifosi presenti e cori d’incitamento per l’attaccante nigeriano. Nel pomeriggio ad assistere agli allenamenti era presenta anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Un tifoso ha rivolto una domanda piccata al dirigente del Napoli riguardante la cessione di Kalidou Koulibaly, facendo riferimento alla conferenza congiunta di qualche giorno di Giuntoli e Spalletti dove l’ormai ex centrale del Napoli è stato uno degli argomenti principali.

Il tifoso ha chiesto al direttore: “Ma Koulibaly non era incedibile?”. La risposta di Giuntoli non si è fatta attendere: “Non dipende da noi”. Questo il botta e risposta avvenuto poco fa a Dimaro con i tifosi molto amareggiati per la partenza di uno degli idoli della piazza.

DAI NOSTRI INVIATI A DIMARO

Giuseppe Ferrante e Nicolas Iannone