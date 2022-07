Home » calciomercato napoli » Dybala-Napoli: svelata la cifra offerta da ADL per convincere l’argentino

AGGIORNAMENTO 21:00 – Anche il sito del Corriere della Sera, conferma forte interesse del Napoli per Dybala con De Laurentiis disposto ad offrire un contratto da 6 milioni di euro a stagione, lo stesso che il Napoli avrebbe proposto secondo Cristiano Giuntoli a Kalidou Koulibaly.

Paulo Dybala è senza dubbio il parametro zero più atteso di questo calciomercato estivo 2022. L’ex giocatore della Juve ha attirato l’attenzione di tutte le big italiane ma per il momento nessun club ha ancora affondato il colpo decisivo.

Fino a qualche settimana fa, l’Inter sembrava la favorita per portare a casa il numero 10 che però non è riuscita a trovare l’accordo con il giocatore. In questi giorni si fanno sempre più insistenti i nomi di Roma e Napoli che monitorano la situazione.

Paulo Dybala(Photo Getty Images)

Nelle ultime ore però, pare che il Napoli abbia presentato un’offerta concreta all’entourage del giocatore per convincerlo ad accattare l’azzurro e rispondere ai malumori della piazza per la cessione di Kalidou Koulibaly.

Mirko Calemme, corrispondente italiano di AS, tramite il proprio profilo Twitter, ha parlato della trattativa e dell’offerta presentata dal Napoli per convincere la Joya a vestire l’azzurro:

“Il Napoli continua a spingere per Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l’offerta si aggirerà sui sei milioni netti a stagione. L’Inter resta in corsa ma è bloccata dalle sue cessioni, la Roma deve attendere la cessione di Zaniolo. Telefoni bollenti”.