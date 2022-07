DOVE VEDERE NAPOLI ANAUNE VAL DI NON – La preparazione estiva del Napoli è iniziata già da diversi giorni: gli azzurri sono impegnati nel ritiro di Dimaro Folgarida fino a martedì 19 luglio. Una volta tornati dalla Val di Sole, la squadra resterà alcuni giorni a Napoli, prima di ripartire per la seconda parte di ritiro precampionato: i partenopei partiranno sabato 23 luglio alla volta di Castel di Sangro, in Abruzzo, per poi ritornare sabato 6 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A.

Napoli-Anaune Val di Non, dove vederla (Getty Images)

Per gli azzurri non ci saranno solo gli allenamenti a garantire il miglior stato di forma per l’avvio del campionato, ma la squadra sarà impegnata anche in diverse amichevoli estive che saranno utili a consolidare gli automatismi del nuovo Napoli di Luciano Spalletti.

Durante il ritiro di Dimaro, il Napoli affronterà l’Anaune Val di Non e il Perugia, mentre a Castel di Sangro andranno in scena quattro amichevoli internazionali. Le avversarie degli azzurri saranno l’Adana Demispor Kulubu di Mario Balotelli, Mallorca, Girona ed Espanyol.

Primo test a Dimaro

Il primo impegno degli azzurri sarà contro l’Anaune Val di Non. Si tratta di una società sportiva dilettantistica nata nell’anno 2012 dalla fusione dell’U.S. Anaune (1905) e l’A.C. Valle di Non (2006).

La sfida è in programma giovedì 14 luglio alle ore 18:00 allo Stadio di Carciato e sarà la prima occasione per vedere il nuovo Napoli di Luciano Spalletti all’opera.

Dove vedere Napoli Anaune Val di Non

Sarà possibile assistere alla sfida sugli spalti dello Stadio di Carciato acquistando il biglietto dell’evento. La tribuna laterale costerà 15 euro, mentre quella coperta 20. I biglietti sono disponibili anche sul sito liveticket.it, con un rincaro però di 2 euro.

Il primo test stagione del Napoli sarà visibile anche da casa gratuitamente. Secondo quanto annunciato dal Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, la gara sarà fruibile gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club azzurro: un bel passo della società verso i propri tifosi.