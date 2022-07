Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly, quella di Giuntoli sarà un’impresa non facile. Trovare un giocatore che non faccia rimpiangere uno dei difensori più forti al mondo non sarà facile e pare che gli azzurri stiano monitorando diversi giocatori per poi affondare il colpo.

Ai microfoni di SportItalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli e su chi potrebbe essere l’erede del numero 26.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

“Il Napoli non deciderà prima della fine della prima parte del ritiro, c’è stata una conference call con gli agenti di Kim, non è giovanissimo, non guadagna tantissimo. Il Napoli gli farà sapere”.

Kim Min-Jae (Photo by Francois Nel/Getty Images)

“Acerbi è l’alternativa dell’alternativa, ti tengo il nome di Becao e di Milenkovic che piacciono. Il Napoli vorrà fare una scelta compatibile con la sostenibilità e molto attenta”.

Al momento quindi pare che il Napoli non abbia ancora fatto una scelta precisa su chi sarà il prossimo centrale del Napoli. I nomi sul piatto del Napoli sono tanti, solo il tempo ci dirà se gli azzurri riusciranno a sostituire degnamente uno dei centrali più forti al mondo.