Dimaro, Spalletti: “Mertens sottopunta? Al momento non c’è. Koulibaly? Lo preferisco a tutti e lo ringrazio per sempre”

Il ritiro del Napoli a Dimaro–Folgarida prosegue spedito verso l’inizio della nuova stagione calcistica. Questa sera, Luciano Spalletti con Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ci sarà un Q&A con i tifosi (anche i bambini) presenti nella sede del ritiro azzurro.

Dove hai preso le tue tattiche di gioco? “Da quando sono piccolo e giocavo a calcio, mi sono innamorato di questo sport, ho studiato e ho imparato dai migliori. Sono stato fortunato ad aver trovato tanti calciatori forti sulla mia strada che mi hanno aiutato“.

Sottopunta nel 4-2-3-1 sarà Mertens o Zielinski? “Noi giocheremo con il 4-3-3. Mertens è sicuramente uno adatto a ricoprire quel ruolo. Così come lo è Zielinski e come lo è Elmas. In questo momento Mertens non è con noi e proveremo a trovare soluzioni alternative“.

Nuovo trequartista? “Abbiamo giocato anche l’anno scorso con un uomo in quella posizione. Conosciamo bene il modulo, abbiamo fatto tanti punti e possiamo usare sia due trequartisti che uno solo ma è chiaro che per costruire un sistema di gioco vanno trovati i calciatori giusti“.

Che si aspetta da questa stagione? “Noi siamo ambiziosi. Mi aspetto sempre qualcosa di più di quello che già è stato fatto. Ma poi questo lo vedremo col passare del tempo“.

Meret titolare? “Di solito quando si gioca per traguardi importanti e per grandi livelli, bisogna avere due portieri. Ne prenderemo un altro e poi valutermo chi giocherà”.

Koulibaly via: si punta su Ostigard o su un altro difensore? “Io preferisco Koulibaly a tutti! Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti rispetto a quando c’erano altri. Se deciderà di andare lo ringrazieremo per sempre per l’aiuto che ci ha dato e per averci ato una mano a tornare in Champions League. Lui è una persona bravissima e fortissima. Lui è il poker di K. Sarebbe “Kalidou Koulibaly Komandante Kapitano”. Se dovesse scegliere cose differenti gli augeremo tutto il bene del mondo. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse“.

Top player? “Abbiamo perso Mertens, Ospina e Insigne al momento. Però abbiamo dei giovani molto forti che, se giustamente aiutati, diventeranno dei leader. Due sono con me (Rrahmani e Di Lorenzo)“.

Osimhen? “Secondo me è un calciatore fantastico che può diventare mega fantastico. Sono sicuro che può fare sempre meglio avendolo a disposizione dall’inizio. Avendolo più tempo al campo, speriamo senza infortuni, spero riuscirà a fare meglio“.

Difesa a 3? “Tutto è ipotizzabile ma dobbiamo allenarci costantemente per andare ad automatizzare le situazioni. Quando la rosa sarà completa valuteremo con calma quali sono le caratteristiche di tutti i calciatori. Poi con le “provinciali” non possiamo metterci a specchio, altrimenti beneficeremo il loro modo di giocare“.

Come ti sei sentito quando ti ha chiamato il Napoli? “Mi sono emozionato. Il Napoli è una roba importante, tutti abbiamo vissuto grandi serate vedendo il Napoli in tv. Ci sono stati grandissimi calciatori, c’è stato il più grande di tutti e questo attrae molto. Allo stadio è sempre emozionante. E poi c’erano grandi calciatori ed è stato uno slancio importante“.

Kvaratskhelia e Olivera? “Calciatori di questo livello sono pronti per essere inseriti subito anche se devono lavorare e crescere sempre”.

Perché dal 2000 in poi vincono sempre Milan, Inter e Juventus? “C’è stata la spartizione dei diritti televisivi. Se ci sono delle squadre che ricavano di più, diventa più facile costruire squadre forti.e diventa difficile per gli altri a contendere gli Scudetti. Ma anche perché sono più bravi di noi e dobbiamo accettare“.

Politano? “Se non mi esprimo è per un motivo: li ho a disposizione e mi stanno bene tutti. Se poi alcuni calciatori non sono contenti non dipende da me. Io lo tengo volentieri a giocare nel Napoli se a lui sta bene. Ha fatto più presenze di tutti l’anno scorso. Solo Elmas ha fatto più presenze di lui: gli ho messo a disposizione tutto quello che potevo per esprimersi al meglio”.

