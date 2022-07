ULTIM’ORA Napoli – Koulibaly al Chelsea si chiude domani: cifre e dettagli

La trattativa del giorno è quella che prevede il passaggio di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea. Il difensore azzurro ha deciso di non accettare la corte di Aurelio De Laurentiis e di non prolungare il suo contratto per provare una nuova avventura.

Luciano Spalletti, dal ritiro di Dimaro, ha già salutato virtualmente Koulibaly con un bel messaggio emozionante che riguarda il suo “comandante” e tutti i tifosi del Napoli.

Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)

SKY – Koulibaly al Chelsea si chiude domani: non arriverà a Dimaro

La redazione di Sky Sport, ha annunciato l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il difensore sarebbe dovuto arrivare nella giornata di domani a Dimaro ma non si presenterà, in attesa di chiudere l’accordo con Blues, come riferito da Massimo Ugolini.

“Condizionale d’obbligo sull’arrivo di Koulibaly in ritiro, doveva arrivare alle 2 questa notte, ma non dovrebbe arrivare più in ritiro. era previsto l’arrivo dell’ad chiavelli, l’uomo dei contratti, ma la sua presenza ormai è in dubbio”.

Gianluca Di Marzio, poi, durante “Calciomercato – L’Originale” ha parlato del futuro di Koulibaly al Chelsea. Domani è prevista la chiusura del trasferimento. Ne hanno parlato durante la giornata di oggi. Trattativa avanzata che si chiuderà nella giornata di domani. Bisognerà capire se arriverà o meno in ritiro. La prima offerta del Chelsea è di 35 milioni ma il Napoli ha chiesto di più. Chiusura prevista a 38+2 milioni. Per il difensore sono previsti 5 anni di contratto a 10 milioni netti più bonus.