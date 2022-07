Il Napoli è l’unica italiana in contatto con Dybala: la situazione

Sono giorni frenetici di calciomercato in casa Napoli. Sono diverse le questioni ancora aperte, dai giocatori come Demme e Politano che hanno chiesto la cessione, alla situazione legata al rinnovo di Koulibaly e il possibile arrivo di Dybala.

L’edizione odierna del Corriere della Sera prova a fare il punto della situazione riguardo proprio le questioni Koulibaly e Dybala.

Mercato Napoli Koulibaly Dybala (Getty Images)

Il futuro di Koulibaly dipende dal rinnovo

Per il futuro del Comandante azzurro, Kalidou Koulibaly, si attendono sviluppi legati al rinnovo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dalla dirigenza azzurra, sarebbe stata presentata un’offerta da 6 milioni netti all’anno per 5 anni al giocatore. Stando alle parole del vicepresidente Edoardo De Laurentiis, Koulibaly sarebbe la priorità del Napoli, ma il centrale senegalese ha ricevuto anche altre offerte. In pole position pare esserci la Juventus, che però deve prima capire se De Ligt venga effettivamente ceduto al Chelsea. In quel caso i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo decisivo.

Può davvero arrivare Dybala?

Paulo Dybala è il nome che scalderebbe l’animo dei tifosi azzurri. Il fuoriclasse argentino non ha ancora trovato una sistemazione per il futuro. L’Inter sembra in vantaggio sulla concorrenza, ma non ha ancora chiuso l’affare. Questo lascia degli spiragli per le altre squadre e le parole di Edoardo De Laurentiis infiammano il mercato azzurro. Sempre secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, il Napoli sarebbe l’unica squadra che non ha interrotto i contatti con l’entourage del giocatore negli ultimi giorni.