Calciomercato Napoli, non solo Politano: un altro azzurro ha chiesto la cessione

In casa Napoli sono diversi i giocatori in uscita in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori hanno chiesto la cessione per avere la possibilità di giocare con maggior continuità, mentre alcune situazioni, come quella legata a Matteo Politano, sono abbastanza delicate.

Diego Demme Cessione (Getty Images)

L’esterno classe ’93 è in rottura con Spalletti e ha voglia di cambiare aria. Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Politano piace a Gattuso che lo vorrebbe a Valencia. La trattativa non è semplice, a causa della condizione economica in cui versa il club spagnolo, e il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli ha negato offerte.

Non solo Politano, anche Demme vuole andare via

Oltre la delicata questione di Politano, anche un altro azzurro avrebbe chiesto la cessione. Sempre secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, anche Diego Demme avrebbe espresso il desiderio di andare via. Il mediano tedesco, arrivato all’ombra del Vesuvio nel gennaio 2020, vorrebbe andare altrove per poter trovare maggiore continuità. Al momento non è chiaro chi sia sulle tracce del tedesco, ma la volontà del giocatore potrebbe essere determinante.