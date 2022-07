Home » News Calcio Napoli » Un altro azzurro ha raggiunto i compagni per il ritiro del Napoli a Dimaro: il nome

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato da due giorni a Dimaro per il ritiro estivo. Il tecnico di Certaldo nei giorni scorsi ha diramato la lista dei convocati con il numero dei giocatori che ammonta a quota 29.

Non tutti, però, complici gli impegni con le nazionali che hanno posticipato le vacanze estive, sono arrivati presso la località trentina sin dal primo giorno.

Amir Rrahmani arrivo a Dimaro (Getty Images)

Stanislav Lobotka, centrocampista rigenerato nella scorsa stagione da Spalletti, ha raggiunto i compagni solo oggi e ha disputato il primo allenamento nel pomeriggio.

Spalletti attende anche altri giocatori e in questi minuti ha raggiunto il raduno azzurro, come raccolto dai nostri inviati a Dimaro, anche Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro, è entrato all’Hotel Rosatti, dove alloggia il Napoli per unirsi alla squadra e preparare al meglio la prossima stagione.

Nell’ultima stagione, Rrahamani ha formato con Koulibaly la coppia difensiva meno battuta del campionato e il suo rendimento è stato fondamentale e ha permesso agli azzurri di raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione.