Meret al settimo cielo: la gioia sui social

Alex Meret si appresta a disputare una stagione da protagonista in maglia azzurra. Il portiere friulano, infatti, sembra aver ormai rinnovato il suo contratto con il Napoli, ma soprattutto ha ricevuto garanzie riguardo il suo minutaggio. Dopo la partenza di David Ospina, infatti, sarà il classe ’97 a difendere i pali del Napoli fino al 2027, data di scadenza del nuovo contratto.

Per Meret, però, il periodo positivo prosegue anche al di fuori del rettangolo di gioco. L’estremo difensore, a marzo, aveva annunciato sui social la notizia della gravidanza della compagna Debora Romano. I due erano apparsi felici e si ritenevano fortunati per il lieto evento.

Alex Meret Gravidanza

A distanza di quattro mesi dall’annuncio, Meret è tornato a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti in compagnia della sua ragazza che testimoniano l’umore attuale del portiere azzurro.

Pare che la gravidanza della compagna Debora Romano stia proseguendo per il meglio, la coppia sembra più affiatata che mai e in trepidante attesa per la nascita del loro primogenito.