Giuntoli esce allo scoperto sul caso portieri, l’annuncio in conferenza su Meret e Ospina

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato nel corso della conferenza stampa del caso portieri. Un discorso particolarmente dibattuto nel corso delle ultime settimane, con diverse voci che hanno visto protagonisti sia Alex Meret, pronto a diventare il titolare, che David Ospina, deciso a salutare definitivamente i partenopei.

“Ringraziamo tutti i giocatori in scadenza: da Ospina, a Lorenzo, passando per Ghoulam e, per adesso, a Mertens. Noi volevamo tenere Ospina. Abbiamo fatto una corte spietata, ma ha fatto una scelta meno tecnica e più economica. Volevamo confermarlo insieme a Meret, siamo stati la miglior difesa e il mister era felici di entrambi. Sirigu? In mezzo a tante altre, può essere un’occasione”.

Confermato, dunque, il rinnovo di Alex Meret, di cui si è parlato già nel corso delle ultime settimane. Così come è annunciato l’addio a David Ospina, pronto a sbarcare nel campionato arabo grazie alla faraonica offerta arrivatagli. Caccia, dunque, al portiere che andrà ad affiancare il friulano.