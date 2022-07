Addio Fabian Ruiz? Il Napoli prepara il sostituto da 10 milioni!

Secondo quanto dichiarato nella conferenza stampa di ieri a Dimaro dal ds Cristiano Giuntoli, i rapporti con Fabian Ruiz non sono per nulla tesi, tutt’altro. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e la società sta valutando con l’agenzia una modalità per sottoscrivere il rinnovo.

Giuntoli ha dichiarato che il Napoli non ha ancora fatto alcuna offerta, ma ha l’intenzione di trattenere il giocatore e sta valutando le opzioni. La società azzurra attende in prima battuta che sia l’entourage stesso di Fabian Ruiz a proporre un’offerta.

La possibile alternativa a Fabian Ruiz

Ad ogni modo, qualora non si dovesse concordare un rinnovo e il calciatore fosse intenzionato ad andare via, il Napoli si sta preparando per valutare le alternative. In pole c’è il centrocampista del Bologna classe ’99 Mattias Svanberg. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia la situazione contrattuale del calciatore e la cifra che basterebbe al Napoli per assicurarselo.

FOTO: Getty Images, Svanberg

Svanberg ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e ha manifestato la sua intenzione a voler andare via dal Bologna. Secondo il quotidiano, per metterlo a disposizione di Luciano Spalletti basterebbero 10 milioni di euro.