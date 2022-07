Futuro Koulibay, il Chelsea si tira indietro? Accordo con un altro difensore

Il Chelsea è una delle squadre maggiormente interessate a Kalidou Koulibay. Il difensore del Napoli è al centro di numerose voci di calciomercato: il suo futuro non è ancora chiaro e nel giro di qualche settimana la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente, in un senso o nell’altro.

I Blues stanno pensando al centrale del Napoli, ma intanto si guardano intorno per accontentare Thomas Tuchel. Hanno perso sia Antonio Rudiger che Andreas Christensen e sono alla ricerca di un nome che possa tenere alto il livello del reparto arretrato.

Aké Chelsea (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Koulibaly-Chelsea si complica: c’è Aké

Il Chelsea è una delle squadre in corsa per Kalidou Koulibaly ma l’interesse potrebbe “svanire” nel giro di pochi giorni. Il club londinese, infatti, ha scelto Nathan Aké come nuovo difensore centrale per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito dal The Telegraph, i Blues hanno raggiunto un accordo con il difensore olandese di proprietà del Manchester City. Ora, però, dovranno lavorare i due club per trovare l’offerta che accontenti tutti. Thomas Tuchel, entro la prossima settimana, intende iniziare a lavorare con un nuovo difensore e vuole stringere i tempi per Aké.