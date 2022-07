Home » calciomercato napoli » Maggio sicuro: “Koulibaly non andrà alla Juventus”

Christian Maggio, ex difensore del Napoli, ai microfoni di Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly e di quello di Dries Mertens. L’ex terzino azzurro è certo che, nonostante le voci di mercato, il difensore senegalese non proseguirà la sua carriera alla Juventus.

Koulibaly? “Dispiacerebbe se anche Koulibaly dovesse andare via. Ma se dovesse accadere, non credo proprio che andrà alla Juventus. Spero resti a Napoli e credo dipenda molto dalle mosse della società perché lui è ormai un partenopeo adottivo. Mi auguro resti a vita a Napoli“.

Maggio Napoli (Getty Images)

Maggio: “Mertens? Fa riflettere il suo possibile addio”

Christian Maggio, poi, si è soffermato sul futuro di Dries Mertens e sulla crescita esponenziale di Giovanni Di Lorenzo.

Mertens? “Spero ci sia margine per rinnovare con il Napoli, il fatto che Dries possa lasciare la maglia azzurra fa riflettere,

Di Lorenzo? “Giovanni è cresciuto molto. La possibilità di affrontare competizioni importanti in Europa lo ha aiutato molto. Anche in Nazionale è un punto di riferimento, uno dei giocatori che può fare più ruoli, è duttile, e lavora molto, e Spalletti sicuramente ne è entusiasta”.