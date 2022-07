Home » Copertina Calcio Napoli » Mertens vuole il rinnovo con il Napoli: nuova mossa per convincere De Laurentiis

Dries Mertens vuole restare al Napoli e firmare il rinnovo di contratto con gli azzurri. Al momento è un calciatore ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, in cui il Napoli ha iniziato oggi la stagione 2022/23.

Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)

Rinnovo Mertens: il belga si abbassa ancora l’ingaggio

Dries Mertens vuole solo il Napoli nel suo futuro. Il bomber belga non ha alcuna intenzione di dire addio al club azzurro e alla tifoseria che tanto ama e dalla quale è tanto amato. Secondo le ultime notizie riferite da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale“, in onda su Sky Sport, Mertens ha fatto un altro passo incontro al Napoli.

Qualche settimana fa aveva deciso di abbassare le sue richieste economiche da 4 milioni a 2 milioni di euro a stagione. Ora, però, ha mosso un altro passo incontro a De Laurentiis: è pronto ad abbassare l’ingaggio di ulteriori 500 mila euro, per una richiesta totale di 1,5 milioni netti a stagione.