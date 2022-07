Il Napoli ci prova per Kostic, ma un fattore frena gli azzurri

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa di dare gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, scosso dalle notizie concernenti l’interesse della Juventus per Koulibaly. La maggior parte delle voci riguardanti, invece, i movimenti in entrata riguardano principalmente il centrocampo e l’attacco.

Per quanto riguarda il centrocampo, gli azzurri vorrebbero acquistare un’incursore con buone capacità di inserimento e capace di aumentare il bottino dei gol. I due nomi al riguardo sono quelli di Antonin Barak e Nahitan Nandez. Ciò però non rappresenterebbe una priorità in quanto a Spalletti il centrocampo attuale andrebbe comunque benissimo.

Foto: Getty Images- Filip Kostic

L’Eintracht spara alto per Kostic ma il Napoli ha una speranza

In attacco, invece, il Napoli è pronto a muoversi in caso di partenza di Politano. Continua dunque a parlarsi di Deulofeu, su cui il Napoli ha da tempo messo gli occhi per la sua capacità di giocare anche da sottopunta oltre che da esterno. Per sferrare l’assalto decisivo ci sarà bisogno però di entrate derivanti dalle cessioni.

Come ali “pure” gli occhi del Napoli sarebbero su Ola Solbakken e Filip Kostic. Il norvegese ha già l’accordo con la Roma, ma il Napoli può contare sugli scarsi rapporti dei giallorossi con il club proprietario del suo cartellino, il Bodo Glimt.

Intriga poi sempre di più il nome di Kostic, i cui 30 anni non spaventano vista la grande esperienza e i grandi numeri che vanta. Il problema è rappresentato dall’elevata valutazione che l’Eintracht Francoforte fa di lui: ben 20 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza l’anno prossimo. Gli azzurri contano dunque sull’agente del calciatore, Alessandro Lucci, di convincere la società ad abbassare le sue pretese.