L’avventura di Insigne al Toronto inizia male: lo ha comunicato l’allenatore!

C’è grande curiosità attorno all’avventura di Insigne al Toronto. L’esterno ha lasciato il Napoli a parametro 0 giusto pochi giorni fa per sposare il progetto del club canadese, in un’avventura oltreoceano del tutto nuova per lui.

Ci si chiede come si ambienterà Insigne in quella che è la sua prima esperienza all’estero e dopo ben 12 anni con la maglia del Napoli.

L’inizio di questa nuova esperienza però non è del tutto positivo poiché Insigne deve tornare a fare i conti con un vecchio fantasma: gli infortuni muscolari. L’allenatore del Toronto Bob Bradley ha infatti annunciato che il giocatore è arrivato in Canada con un risentimento muscolare al polpaccio destro.

La speranza dell’allenatore è quella di recuperare Insigne per il 23 luglio in modo da farlo scendere in campo nel match contro il Charlotte FC. Ci sarà dunque da attendere per vedere la prima partita di Insigne con la sua nuova maglia. D’altronde, Insigne problemi simili gli hanno causato difficoltà per tutto lo scorso campionato, costringendolo a saltare diverse gare.