Il Napoli tenta lo sgarbo alla Juve: occhi puntati sul campione d’Europa!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive attentamente la situazione in casa Napoli, dominata dall’incertezza. Spalletti infatti ha dovuto già rinunciare ad Ospina, Insigne e Mertens ma potrebbero esserci altri addii.

Particolarmente dubbia è la situazione di Koulibaly, il cui contratto è in scadenza l’anno prossimo e su cui è forte il pressing della Juventus. Da valutare anche l’arrivo di offerte per Demme, Petagna, Politano e Fabian Ruiz e, di conseguenza, la necessità di sostituirli.

Riguardo Fabian, diventerebbe prioritario trovare un giocatore che sappia mantenere alto il bottino di gol portato dallo spagnolo e per questo di pensa al veronese Antonin Barak.

Foto: Getty Images- Filip Kostic

Napoli, occhi su Kostic in caso di addio di Politano

In caso di addio di Politano, invece, diventerebbe prioritario trovare nuovi giocatori in grado di saper servire i compagni e portarli al gol. Rimane in pole dunque il nome di Gerard Deulofeu in quanto in grado di giocare anche da sottopunta. Ma occhio ad altri nomi: in primis, quello di Ola Solbakken, su cui c’è anche la Roma ma spunta fra le alternative anche il nome di Filip Kostic.

Il serbo, il quale ha trionfato in Europa League nella scorsa stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte, piace nonostante i quasi 30 anni di età: ha infatti tanta esperienza e potrebbe arrivare a costi accessibili visto che il suo contratto con i tedeschi scade l’anno prossimo. È risaputo però l’interesse nei suoi confronti della Juventus, che ha trattato il giocatore con insistenza prima di virare su altri lidi.