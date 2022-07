Napoli su Dybala? Può arrivare solo in un caso

Un grande sogno della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo Dybala. Il fantasista argentino è svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus e l’Inter non ha ancora chiuso per lui, nonostante al momento sembra essere più avanti rispetto alle sue concorrenti.

Il Napoli al momento guarda con interesse la situazione in quanto quello di Dybala potrebbe essere il nome ideale per sostituire Mertens nel cuore dei tifosi e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi un po’ sopito dalle recenti notizie riguardo alle trattative a rilento per i rinnovi dei contratti.

Foto: Getty Images- Paulo Dybala

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’idea del Napoli sarebbe quella di regalare Dybala i propri tifosi in caso di cessione di Victor Osimhen, per il quale non si accettano offerte inferiori ai 100 milioni. La trattativa in tal caso sarebbe assolutamente plausibile: la società azzurra si troverebbe con una disponibilità economica extra da pover investire solo per il contratto del giocatore argentino, visto il suo status da svincolato.

In tal caso, Spalletti farebbe su Dybala un lavoro simile a quanto fatto alla Roma con Totti, facendolo giocare da falso nueve.