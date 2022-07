Home » News Calcio Napoli » Non solo Monza, un altro club di Serie A ci prova per Petagna: la richiesta del Napoli

Non è ancora stato chiarito il futuro di Andrea Petagna, reduce da una stagione in cui ha trovato poco spazio. La società azzurra infatti potrebbe decidere di trattenerlo per non dover intervenire sul mercato per acquistare un nuovo vice Osimhen: la contemporanea partenza di Mertens renderebbe infatti obbligatorio un intervento sul mercato per acquistare un altro attaccante di riserva.

Contemporaneamente, continuano ad esserci squadre che hanno manifestato il loro interesse per Petagna. Più di tutte, ad essersi mossa concretamente è il Monza, squadra che sta effettuando un inizio di calciomercato a dir poco pirotecnico. L’edizione odierna di Tuttosport segnala però il forte interesse di un altro club: si tratta del Torino.

Foto: Getty Images- Andrea Petagna

L’attaccante del Napoli sembra essere il nome preferito dalla dirigenza e dall’allenatore Juric per sostiuire Belotti, che ha lasciato dopo la scadenza del suo contratto. La richiesta degli azzurri per lasciar partite Petagna viene ritenuta però eccessiva dal club di Cairo: non meno di 15 milioni.

Il Torino, infatti, non ritiene congrua questa cifra in quanto potrebbe essere in grado di acquistare l’ucraino Dovbyk per 12 milioni (due milioni in meno di quanto chiesto per l’attaccante italiano che è, tra l’altro, più vecchio di due anni). Il club granata potrebbe però decidere di rifarsi sotto dopo aver formalizzato la cessione di Bremer, che gli permetterà di avere una maggiore disponibilità economica.