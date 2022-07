Il Napoli vuole rinnovare il contratto dell’azzurro: notizia dalla radio ufficiale

A pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato la situazione rinnovi in casa Napoli è ancora tutta da definire. Per quanto riguarda il reparto difensivo, dopo la firma di Juan Jesus, la società starebbe pensando anche al prolungamento del contratto di Amir Rrahmani, in scadenza nel 2024.

Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il difensore kosovaro è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Luciano Spalletti e, in quanto tale, la società starebbe già sondando il terreno per il rinnovo del contratto, come annunciato da Radio Kiss Kiss Napoli.

Il reparto difensivo azzurro, dopo la decisione di non esercitare il riscatto di Tuanzebe, è composto al momento da Rrahmani, Juan Jesus, il rientrante Luperto e Kalidou Koulibaly sul quale però, ci sono molte sirene di mercato. Il direttore sportivo Giuntoli si è già messo all’opera per completare il pacchetto arretrato con particolare interesse verso l’ex Genoa Ostigard e Nicolò Casale dell’ Hellas Verona. Molto, se non tutto, dipende da un’eventuale cessione di Koulibaly, che, qualora dovesse concretizzarsi, indebolirebbe notevolmente la retroguardia partenopea. La società azzurra sarebbe costretta a sondare il terreno per altri profili, all’altezza del roccioso centrale senegalese.

Mattia Maietta