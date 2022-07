Alvino: “Il Napoli vuole confermare a tutti i costi Koulibaly: De Laurentiis è pronto a farlo”

Il Napoli è pronto a far di tutto pur di confermare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e, per questo motivo, ha suscitato l’interesse di numerosi top club europei: tra questi, la Juventus è parsa molto interessata al giocatore e, ha avviato i contatti con l’entourage del senegalese.

Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nonostante l’interesse mostrato dai maggiori top club europei, secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Alvino, Kalidou Koulibaly è destinato a continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio fino alla fine della sua carriera.

Il Napoli è pronto a formulare un’offerta importantissima per trattenere il suo capitano e convincerlo a respingere le avances della Juventus e degli altri numerosi club interessati a lui.

La prossima stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà la numero otto in maglia azzurra per Kalidou, la piazza apprezza tanto il giocatore e l’uomo e, un altro addio così importante in un’estate in cui il Napoli ha già perso due giocatori come Insigne e, probabilmente, Mertens, non farebbe altro che aumentare il distacco che attualmente c’è tra tifo e società.

Giuseppe Esposito