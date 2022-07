Rivaldo a sorpresa sull’addio di un giocatore del Napoli: “Fa bene a lasciare l’Europa”

Le voci di calciomercato intorno al nome di David Ospina che si stanno susseguendo in questi giorni sono davvero tantissime. Il capitano della nazionale colombiana è un giocatore ambitissimo sia da top club europei come il Real Madrid di Ancelotti, ma anche dall’Arabia Saudita. Il futuro del numero 25 del Napoli però sembra essere delineato: Ospina è molto vicino all’Al-Nassr.

David Ospina (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Anche l’ex Pallone d’Oro Rivaldo, ai microfoni di “Betfair”, ha espresso il suo parere sul possibile trasferimento del portiere azzurro all’Al-Nassr. Ecco un estratto delle parole del campione brasiliano ex Barcellona e Milan:

“È stato per molti anni in Europa, quindi credo che abbia deciso di levarsi un po’ di quella pressione che si ha, giocando per squadre come il Napoli o l’Arsenal, avendo comunque la possibilità di continuare a guadagnare un buon stipendio. Di certo ha capito che per lui era il momento adatto per lasciare l’Europa“

Il trasferimento all’Al-Nassr non è ancora ufficiale, ma in questo momento, però, l’unica certezza è quella che il prossimo anno non toccherà più a David Ospina difendere i pali della porta del Napoli.