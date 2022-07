Dybala-Napoli: Maradona Jr scrive all’argentino!

Nelle ultime ore si parla tanto del mercato in entrata del Napoli. Tra i nomi che sicuramente fanno sognare di più i tifosi azzurri c’è quello di Paulo Dybala. L’ex giocatore della Juve dal 30 giugno è senza contratto e se in un primo momento sembrava fatta per il suo passaggio all’Inter sembra che le trattative tra la Joya e i nerazzurri stiano attraversando un momento di stallo.

Sul giocatore argentino si è acceso l’interesse di tanti club di Serie A. Dopo l’esperienza in maglia bianconera, chiusasi soprattutto per ragioni economiche, Dybala non sembra aver ancora trovato il club disposto a garantirgli uno stipendio ed uno status che gli possa garantire lo stesso livello avuto con la Juventus negli ultimi anni.

Dybala (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Come detto le squadre alla finestra non sono poche e tra queste pare esserci anche il Napoli. Giuntoli infatti avrebbe avuto un contatto telefonico con l’agente del giocatore per capire la disponibilità dell’ex numero 10 di vestire l’azzurro.

A proposito di numeri dieci, il figlio del più grande indossatore di questo numero della storia ha contattato Dybala per convincerlo ad accettare il Napoli. Maradona JR, figlio del più forte di tutti i tempi e napoletano doc ha inviato un messaggio su Instagram a Dybala invitandolo a valutare l’offerta azzurra.

“Vieni a Napoli Paulo! Quì ti ameranno come un Re”. Queste le parole di Diego JR per la Joya. Ad oggi sembra difficile poter ipotizzare una reale trattativa tra il Napoli ed il giocatore vista anche la volontà del Napoli di abbassare il monte ingaggi drasticamente e ringiovanire il gruppo azzurro.