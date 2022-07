Politano in partenza, il Napoli ha scelto il sostituto: si tratta di un vero affare

Se il Napoli per il post Mertens ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, dopo l’ottima stagione fatta, per il post Politano, ormai in partenza, ha un nuovo nome: Ola Selvaag Solbakken.

FOTO GETTY – Solbakken Bodø/Glimt

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, seguito poi oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe l’eventuale sostituto di Matteo Politano che è pronto a fare le valigie per una nuova avventura. I primi contatti sono avvenuti e l’intermediario è lo stesso di Ostigard: il Napoli ha chiesto le prime informazioni sul giocatore classe ’98. C’è, però, un ostacolo: anche la Roma, infatti, avrebbe manifestato un forte interesse per il norvegese.

Il cartellino del calciatore norvegese è di proprietà del Bodø/Glimt, ma il contratto è in scadenza: infatti a dicembre 2022 il rapporto terminerà. Il Napoli, però, deve prima focalizzarsi sulle cessioni, per questo non ha intenzione ancora di affondare il colpo: come Matteo Politano, anche Adam Ounas sembra in partenza. Se non si dovesse arrivare a Solbakken, pronte le alternative tutte italiane di Daniele Verde dello Spezia e Domenico Berardi del Sassuolo.

Chiara Villani