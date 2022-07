Ospina a un passo dall’Al-Nassr, ma aveva l’accordo con un’altra squadra!

Con l’inizio del calciomercato a Napoli sono ufficialmente scaduti i contratti di Mertens, Ghoulam, Malcuit e Ospina. Proprio quest’ultimo in vista della scadenza contrattuale aveva trovato un accordo di massima con il Real Madrid.

FOTO GETTY – Ospina Napoli

Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica, il portiere aveva il gradimento di Carlo Ancelotti, per questo il Real Madrid si era mosso trovando un accordo in parola: nel caso in cui fosse partito Andriy Lunin, secondo portiere blancos. Il 23enne ucraino, sembrava fosse stanco di vivere all’ombra di Courtois; in alternativa le Merengues avevano pensato al 18enne Gabriel Slonina, portiere dei Chicago Fire, squadra americana.

Accordo che non si è mai trasformato, però, in ufficialità. Sembra, infatti, che Ospina si sia ormai promesso all’Al-Nassr, squadra saudita che avrebbe offerto 3,5 milioni di euro all’anno al colombiano. Il portiere sembra deciso ad accettare, per questo le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca. A poco è servito l’inserimento all’ultimo del Nizza che ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore.

Chiara Villani