Napoli Femminile: scelto Dimitri Lipoff come nuovo allenatore

Dimitri Lipoff, nato a Lione il 20 gennaio 1984, è il nuovo allenatore del Napoli Femminile, che si è regolarmente iscritto al prossimo campionato di Serie B. Lipoff ha firmato in mattinata il contratto con il club azzurro alla presenza del presidente Alessandro Maiello e del presidente onorario Lello Carlino.

Alessandro Maiello presidente e Dimitri Lipoff allenatore, Napoli Femminile

Ricca già di esperienza internazionale la carriera del giovane tecnico francese, che da vice di Farid Benstiti ha guidato Lione, Paris Saint Germain, Rossiyanka Mosca (oggi C.S.K.A.), Russia (selezione nazionale), Dalian e Jiangsu Suning (club con i quali da vice ha trionfato in campionato nel 2017, 2018 e 2019). Nelle stagioni 2020 e 2021 ha vinto da assistente il campionato cinese con il Wuhan Chedu Jiangda, club che in precedenza non si era mai classificato al primo posto nella sua storia.

In mattinata il tecnico francese ha visionato le strutture in cui il Napoli Femminile svolgerà le proprie attività e si è confrontato con i dirigenti circa l’allestimento della squadra. Lipoff – sposato con una italiana e padre di due figli di 7 e 10 anni – è il primo allenatore straniero del Napoli Femminile.