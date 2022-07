Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Cristian Zaccardo, ex calciatore che ha contribuito col ruolo di intermediario al passaggio di Kvaratskhelia al Napoli, divenuto ufficiale oggi.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Il suo ruolo per l’affare: “Ho avuto un ruolo da intermediario per il passaggio Kvaratskhelia al Napoli, ho fatto qualcosa ma è stato molto bravo prima di tutto l’agente per la conclusione dell’affare. Ho conosciuto il giocatore, ha qualità tecniche e caratteriali e sicuramente vanno fatti i complimenti a Giuntoli per aver battuto la concorrenza per questo giocatore. Napoli è una piazza importante ma lo prenderà nel migliore dei modi e si prenderanno tante soddisfazioni. Da oggi, avrete un simpatizzante in più, sia per lui che per il Napoli”.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Zaccardo: “Il Napoli è arrivato al momento giusto”

Potenziale crack “Il futuro è dalla sua parte, segna poco col club ma molto in nazionale. I suoi dribbling possono gasare stadio, ma è giovane quindi gli va dato tempo per ambientarsi. Le qualità le ha, sono contento che arrivi un giocatore con le sue qualità nel campionato italiano”.

La concorrenza di Milan e Juventus: “È un giocatore giovane e con tanta qualità, è normale che ci fossero gli occhi di tante squadre. Il Napoli è arrivato al momento giusto, dato che è esploso già da un po’, ed è stato bravo a superare la concorrenza”.

Il ritiro di Dimaro: “Parlerò con Mamuca, non so se verrò con lui a Napoli o a Dimaro. Mi vedrete sicuramente spesso allo stadio. Ora lui è in Georgia, sta completano le ultime questioni burocratiche riguardo il visto ed altro”.