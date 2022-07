Parla l’ex agente: “Il Napoli vuole vendere Koulibaly!”

A “Si Gonfia la Rete“, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato.

“È difficile dire cosa accadrà nel mercato, c’è l’impressione che il Napoli stia spingendo via Koulibaly per incassare qualcosa e per risparmiare sull’ingaggio. Da parte di Koulibaly non ho mai sentito la voglia di andare via”.

Satin accusa il Napoli e difende il suo ex cliente, chiarendo che Kalidou non ha mai espresso la volontà di andarsene dalla città partenopea, ma anzi è spinto dalla società ad andarsene affinché quest’ultima possa incassare qualcosa prima che il giocatore vada in scadenza di contratto.

FOTO GETTY – Koulibaly Napoli

Satin si esprime anche sul 23enne Medina e sulla possibilità di vederlo al Napoli:

“Facendo Medina sta facendo bene nel Lens, da quando è arrivato è un punto fisso nella difesa, gioca nella difesa a 3 e non è rapido ma è uno molto aggressivo e potrebbe anche prendere qualche cartellino di troppo. È difficile per il Lens lasciare un giocatore così importante, ma è ancora più difficile trattenerlo. È stato convocato un paio di volte in nazionale, però oggi per fare il titolare al Napoli non va bene. Non puoi spingere alto perché lui è lento, e non è un giocatore da Champions League“.

Infine su Leverbe, classe ’97 del Pisa Sporting Club: “Gioca con entrambi i piedi, quest’anno ha fatto molto bene, però c’è da capire le intenzioni di Giuntoli che starà guardando verso giocatori già affermati ed è difficile trovarne. Maxime è diventato quasi un italiano, ma il Napoli è alla ricerca in Belgio, Olanda o in Francia”.

Chiara Villani