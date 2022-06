Napoli su Correa? Arriva l’annuncio in diretta dell’esperto di mercato

A poche ore dall’inizio ufficiale del calciomercato, la situazione in casa Napoli è abbastanza ingarbugliata. Il futuro di Dries Mertens sembra più che mai lontano dal capoluogo campano e, nelle ultime ore, stava prendendo piede l’ipotesi di un interessamento per Joaquin Correa dell’Inter.

Joaquin Correa (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Le voci a riguardo, però, sono state smentite da Alfredo Pedullà che, durante “Speciale Calciomercato” in onda su Sportitalia, ha dichiarato: “Cosa c’è di vero su Correa al Napoli? Io non ho riscontri, rispetto chi ne scrive a riguardo. È costato 30 milioni all’Inter e al Napoli mancano ancora le uscite” . Il nodo principale sarebbe dunque legato al cartellino dell’attaccante argentino, troppo esoso per i partenopei.

Allo stesso tempo Pedullà si è soffermato sulla questione dei rinnovi di Mertens e Fabian Ruiz e sulla situazione Koulibaly. Sui primi due si è espresso così: “Mertens sta vivendo una questione privata con De Laurentiis, non escludo che una mattina potrebbero svegliarsi e tornare amici. Con Fabian Ruiz si va al muro contro muro. Bisogna avere un po’ di pazienza per il mercato del Napoli, quella che è mancata ad Ospina scegliendo un calcio esotico. Si sapeva che volesse dai 3 milioni in su, ma ha scelto un calcio remunerativo e non competitivo. Ha ottenuto una cifra ancora più alta rispetto a quella richiesta al Napoli” .

A riguardo del roccioso centrale senegalese ha invece dichiarato che le parti stanno cercando la giusta chiave di lettura e che la preferenza di Koulibaly è chiara: vuole rimanere al Napoli.

Mattia Maietta