Ospina lascia il Napoli: accordo a un passo con il nuovo club

Con il trascorrere del tempo, si sta definendo la situazione relativa ai rinnovi e alle cessioni in casa Napoli. Anche la questione portieri, che ha tenuto banco sin dalla fine del campionato, sembra essere arrivata al capolinea: David Ospina, in scadenza di contratto, lascerà Napoli per accasarsi in Arabia Saudita, al Al-Nassr.

David Ospina (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

I rumors dei giorni scorsi, che davano per probabile il passaggio del portiere colombiano nella capitale saudita, sono stati confermati anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo il quale la trattativa sarebbe nelle fasi finali. L’esperto portiere colombiano, ufficialmente svincolato a partire dalla mezzanotte, dovrebbe firmare un contratto triennale da 3.5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus ancora da definire.

Ospina, che in maglia azzurra ha collezionato ben 103 presenze e 39 clean sheet, è stato uno degli uomini chiave del Napoli in queste ultime quattro stagioni. La società ha deciso di puntare tutto su Alex Meret mentre la scelta di ridurre il monte ingaggi sarebbe stata determinante per la cessione del colombiano.

Mattia Maietta