Machach saluta il Napoli definitivamente: accordo con la nuova squadra

Dopo la parentesi all’Honvéd, in Ungheria, Zinédine Machach sembra essere vicino all’approdo nello Iōnikos – squadra che milita nella massima serie del campionato greco.

Il centrocampista francese di origini marocchine e algerine è stato acquistato dal Napoli nel 2018 ed è stato mandato in prestito fin da subito non trovando mai spazio in maglia azzurra. Arrivato dal Tolosa, dove aveva giocato dal 2015 al 2017 con 17 presenze, era passato in prestito all’Olympique Marsiglia l’anno seguente per poi tornare alla base.

FOTO: Getty – Machach Napoli

L’anno seguente è passato al Napoli che, però, lo ha subito spedito in prestito, prima in Italia al Carpi, poi al Crotone e al Cosenza. All’estero è poi passato in Olanda al VVV-Venlo, dove ha trovato finalmente continuità collezionando 24 presenze, infine in Ungheria all’Honvéd raccogliendo 21 presenze all’attivo e 3 reti con la sua stagione migliore.

Ora è pronto per una nuova avventura. Infatti, secondo La Provance, è atteso in Grecia nei prossimi giorni; raggiungerà Alaixys Romao con il quale aveva già giocato nella parentesi al Marsiglia nella stagione calcistica del 2016. Machach che ha ancora un anno di contratto con il Napoli, dovrebbe prima rescindere il suo accordo con gli azzurri.

Chiara Villani