è intervenuto il procuratore Andrea D'Amico.

L’agente ha parlato del trasferimento al Toronto di Insigne e Criscito: “Mimmo è arrivato due giorni fa e abbiamo visto la partita insieme ieri sera e da oggi ha cominciato ad allenarsi con la squadra per essere in campo il 9 di luglio, perché la stagione dei tesseramenti comincia il 7 luglio, quindi quella del 9 sarà la prima partita utile”.

“Sono molto contento per Insigne e Criscito e sono sicuro che si troveranno molto bene anche per l’accoglienza che è stata speciale. Quando è arrivato Lorenzo c’erano 15 moto della polizia che lo hanno scortato fino alla sua abitazione. Poi siamo andati a little Italy“.

In seguito commenta il calcio canadese sottolineando le differenze con quello italiano:

“Ormai il calcio è diventato un’azienda globale, segue i suoi tifosi in tutto il mondo. Se vediamo l’organizzazione che c’è qui ci rendiamo conto di essere troppo auto celebrativi in Italia, perché qui l’organizzazione è di gran lunga migliore“.

