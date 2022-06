Non c’è solo il Napoli su Giuliano Galoppo: il giovane calciatore argentino è ricercato anche dalla Salernitana. Il centrocampista del Banfield, dotato di una grande gamba e sarebbe perfetto sia per il 4-2-3-1 nei due di centrocampo, sia per il 4-3-3 come mezzala, ha stregato diversi club europei.

Appena ventitré anni e un passaporto italiano dalla sua, Galoppo è un centrocampista completo, che ha voglia di dimostrare il suo valore anche in Europa. Il suo acquisto potrebbe rappresentare una mossa da parte della società azzurra per rimpiazzare le possibili partenze di Fabian Ruiz e Demme.

Calciomercato Napoli Galoppo (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

A favorire questa trattativa è l’ottimo rapporto che Giuntoli ha con Marcelino Galoppo, padre del ragazzo: i due hanno giocato insieme e sono amici di vecchia data. Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, però, anche la Salernitana sarebbe sulle tracce del giovane centrocampista argentino.

Dopo l’acquisto di Ederson dello scorso inverno, rivelatosi una scommessa più che riuscita, la squadra granata ha messo nel mirino il parco calciatori del Sud America in cerca di talenti da valorizzare.

Nel frattempo, Galoppo continua a dare spettacolo nella Superliga Argentina. Dopo sole quattro giornate, il 23enne ha siglato già due gol.