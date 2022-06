Home » calciomercato napoli » Napoli: Gaetano in prestito in Serie A? Parla il direttore sportivo

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare, tra le altre cose, di un possibile rientro in prestito di Gianluca Gaetano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il livello della Serie A è superiore rispetto a quello della B, questo è ovvio. Dobbiamo affrontare il mercato in maniera molto umile, considerando anche che quello di quest’anno è un mercato a rilento”.

Napoli Gaetano Cremonese (Getty Images)

Gaetano tra Napoli e Cremonese: nuovo prestito?

Il futuro di Gianluca Gaetano è ancora in bilico. Il Napoli sembra intenzionato a valutarne le caratteristiche in ritiro e poi deciderà Spalletti se sarà parte integrante del progetto azzurro o se potrà partire in prestito, con la Cremonese in agguato.

“L’Italia non è più il campionato top in Europa, le grandi proprietà dei club europei non sono più europee, ma americane o asiatiche. Questo ovviamente ha un peso determinante nelle scelte dei giocatori e dei dirigenti”.

Gaetano alla Cremonese? “È stato valorizzato dalla Cremonese ed è stato fondamentale nella promozione. Penso che sarà nel gruppo con cui il Napoli partirà a fare il ritiro. Se poi ci sarà modo di farlo ritornare alla Cremonese, saremmo sicuramente contenti. Con Pecchia ha giocato sotto la punta, come attaccante esterno, in mezzo al campo. Lui sa giocare, ha qualità, quindi riesce ad incidere in qualsiasi zona del campo. Per me si esprime meglio a centrocampo”.