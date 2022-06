Gaetano da brividi: “Sogno di giocare e vincere al Napoli”

Il Napoli inizierà la stagione 2022-23 il 9 luglio, data di inizio del primo ritiro prestagionale a Dimaro. Il ritiro è uno dei momenti chiave nella preparazione della stagione per le società. In questo periodo infatti possono essere ribaltate le gerarchie, si cementa il rapporto tra i compagni di squadra e c’è vicinanza con i tifosi.

Questa preparazione sarà cruciale per tanti calciatori, ma in particolare per coloro che vogliono convincere Spalletti a dare una possibilità di permanenza a Napoli. Uno su tutti, Gianluca Gaetano. Il classe 2000, prodotto del vivaio azzurro, è reduce da una splendida stagione in Serie B con la Cremonese.

Anche grazie alle sue giocate i grigiorossi hanno centrato la promozione in Serie A. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, nella quale esplicita il suo desiderio di giocare e vincere con il Napoli. Di seguito le sue parole.

“Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere. In ritiro andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli”.

“4-2-3-1 di Spalletti? Preferirei stare nei due in mezzo al campo ma sono a disposizione dell’allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste”.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne celebrates his penalty goal during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Insigne? Posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo. Con quest’atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie”.