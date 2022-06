Osimhen chiede scusa ai tifosi: “Siamo tutti tristi, ma dobbiamo superarlo”

Si susseguono molte voci sul futuro di Victor Osimhen: dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del Napoli (18 reti in 32 presenze), diversi top club europei, soprattutto quelli inglesi, si sono fatti avanti per acquistare il nigeriano. Il Napoli, però, non ha nessuna intenzione di cedere il proprio bomber e chiede 110 milioni di euro per poter iniziare a parlarne. Una cifra ritenuta troppo alta anche dalle ricchissime squadre di Premier League.

Intanto, Osimhen ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio nigeriana Wazomia FM, nel corso del programma “Football Republik”. Oltre a parlare del suo bruttissimo infortunio al volto subito contro nel match contro l’Inter dello scorso novembre, l’attaccante del Napoli ha parlato anche della mancata qualificazione della sua Nigeria ai Mondiali in Qatar.

Victor Osimhen (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

“A volte nel calcio è così. Innanzitutto, poiché Il Ghana aveva la stessa nostra ambizione di andare alla Coppa del Mondo, ma purtroppo è andata così. Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani. Molte persone ci supportano ancora, ma quello che dobbiamo fare è cercare di riportare tutti i nostri tifosi dalla nostra parte. Siamo sulla strada giusta, facendo bene le cose con il nuovo allenatore e lo staff tecnico. Ma tutti sono tristi, nessuno è felice di non andare al Mondiale e anche adesso il dolore resta e rimarrà per sempre. Ma dobbiamo superarlo, bisogna guardare avanti a ciò che ci riserva il futuro: con la qualità che possediamo, da qui in avanti, tutto ciò che vedo è la grandezza”.