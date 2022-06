Mertens-Demme, siparietto social: il commento fa scatenare i tifosi!

Diego Demme e Dries Mertens sono uniti da un’incertezza comune: quella relativa alla loro permanenza al Napoli.

Il primo non ha trovato spazio con Spalletti e potrebbe accasarsi al Valencia di Gattuso, suo grande estimatore. Il secondo ha il contratto in scadenza tra pochi giorni e non ha trovato ancora un’intesa con la società per il rinnovo.

Mertens Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

I due calciatori in questione si sono resi protagonisti di un siparietto social molto simpatico. Diego Demme ha pubblicato una foto su Instagram con la figlioletta mentre si gode le vacanze estive. Mertens ha lasciato un commento con scritto “Barbiere?”, prendendo in giro il compagno di squadra per il look.

Sotto il commento di Mertens sono arrivate tantissime risposte da parte dei sostenitori azzurri che incitano l’attaccante belga a restare al Napoli. “Ciro, resta con noi!” è uno dei messaggi più quotati da parte dei tifosi, desiderosi di vedere il fantasista indossare la maglia azzurra anche la prossima stagione. La posizione della piazza, dunque, appare chiara; resta da capire se il calciatore e De Laurentiis troveranno un accordo.