Richiesta di un club di Serie C per Ambrosino: c’è la risposta del Napoli! I dettagli (ESCLUSIVA)

Tra i protagonisti della stagione del Napoli Primavera c’è senza dubbi Giuseppe Ambrosino. Ben 20 reti siglate in campionato dal bomber di Procida, che ha trascinato gli azzurrini alla salvezza nel campionato Primavera 1. L’attaccante si sta distinguendo anche nel Campionato Europeo Under 19, dove con l’Italia sarà impegnato in semifinale contro l’Inghilterra e fin qui ha realizzato 1 rete e 1 assist nelle tre partite del girone.

Calciomercato, il Potenza chiede Ambrosino: secco no del Napoli

Le prestazioni di Ambrosino non sono passate inosservate, tant’è che già sono tantissimi i club che si sono interessati alle sue prestazioni e hanno intenzione di chiederlo in prestito al Napoli, con cui il giocatore è legato da un contratto fino al 2026. Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, proprio nelle scorse ore c’è stata una richiesta ufficiale da parte del Potenza. Il club azzurro ha però prontamente rimandato al mittente la proposta. Ambrosino ha già dimostrato di essere un calciatore di spessore e difficilmente giocherà in Serie C il prossimo anno, più probabile che per lui si aprano spazi in Serie B.

Eppure non si esclude un’altra ipotesi: la permanenza in prima squadra, almeno fino a gennaio. I motivi che stanno portando il Napoli a fare questa riflessione sono due. Il primo è l’impegno in Youth League, la Champions League dei giovani. Una vetrina importante per i ragazzi e che il Napoli vorrebbe disputare al meglio, appunto puntando su un giocatore che ha già dimostrato di fare la differenza in questa categoria. L’altro motivo è legato alla sosta per il Mondiale in Qatar: parallelamente al campionato di Serie A, infatti, l’altro campionato a fermarsi sarà proprio il Campionato Primavera 1, mentre continueranno Serie B e Serie C.

Giuseppe Ambrosino Napoli Primavera, quando verrà deciso il futuro

I club di Serie A, in previsione di possibili tournée nei due mesi di sosta, infatti, intendono attingere dalle squadre Primavera per colmare i buchi di rosa determinati dalle convocazioni a Qatar 2022. Ciò sta facendo riflettere il Napoli anche sui possibili addii da determinare per la Primavera. Tutte le valutazioni su Ambrosino, comunque, saranno rimandate dopo la fine dell’Europeo Under 19 (finale prevista il 2 luglio, ndr). Giuseppe sarà poi impegnato con gli esami di Stato il 7 luglio, ovvero proprio un giorno prima dell’inizio del ritiro a Dimaro, dove con ogni probabilità anche Ambrosino sarà presente.

Nei giorni successivi al suo rientro in Italia il club e l’entourage del giocatore parleranno e capiranno quale sarà la strada migliore da percorrere. Di certo il Napoli è assolutamente attentissimo al percorso di Giuseppe Ambrosino, calciatore sui cui la società ripone grandi aspettative per il futuro.

