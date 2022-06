Ambrosino, futuro al Napoli? L’indizio dal padre: “Non andrà in vacanza”

Giornata carica di emozioni quella di ieri per Giuseppe Ambrosino. Il giovane attaccante del Napoli, capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera con la squadra giovanile azzurra, ha realizzato il gol decisivo per la vittoria nella gara di debutto dell’Europeo Under 19 dell’Italia U19 contro i pari età della Slovacchia.

Ha espresso le emozioni di questa giornata il padre dell’attaccante Mimmo Ambrosino, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Il padre del giocatore ha anche svelato dei dettagli sul futuro di suo figlio dopo la fine dell’Europeo U19.

Ambrosino Napoli

Ambrosino, il padre rivela: “Disponibile per il ritiro”

Slovacchia – Italia Under 19? “Ieri è stata un’emozione fortissima, al gol di Giuseppe siamo esplosi. Già sulla traversa presa siamo saltati tutti a casa. Poi è stato sostituito e non ho capito bene il motivo, ma l’importante è che abbia fatto il suo dovere. Ci siamo sentiti con Giuseppe, è sereno ed è felicissimo e concentrato per l’Europeo“.

Il rapporto col CT: “Giuseppe si trova benissimo con mister Nunziata, crede moltissimo in lui e lo ha convocato e inserito in un gruppo già ben consolidato da due anni. Il mister vede in Giuseppe qualità importanti e vuole sfruttarle il più possibile con la maglia della Nazionale”.

L’accoglienza di Procida al suo ritorno a casa: “Stavamo preparando delle magliette con le sue foto sopra. Ieri c’erano più di 100 persone a seguirlo dal maxi-schermo. Dovesse vincere la coppa, lo sbarco dal traghetto sarà una cosa bellissima”.

La stima di Spalletti per lui: “Il mister è un grande esperto e conosce bene tutti i ragazzi. Staremo a vedere poi se andrà in ritiro con la prima squadra. Lui rientrerà dalla Nazionale il 1mo luglio e il 6 ha l’esame di maturità, che deve fare assolutamente. Se arriverà la chiamata del Napoli per il ritiro allora sarà disponibile. Ci sarà tempo poi in futuro il tempo di pensare ad una vacanza”.

Il futuro del ragazzo: “Mi fido di quello che il Napoli ha in serbo per lui. Poi Giuseppe e i suoi procuratori sapranno bene come muoversi in vista della prossima stagione”.