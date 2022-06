Calciomercato Napoli, rinnovo o addio per un azzurro: società pronta al braccio di ferro!

Il futuro di Adam Ounas resta un’incognita. L’attaccante algerino ha richieste da Monza, Lecce, Cremonese e Torino, ma continua a rimandare la decisione definitiva.

Durante la passata stagione Ounas ha totalizzato soltanto 21 presenze, di cui 15 in campionato e 6 in Europa League. All’attivo il magro bottino di 440 minuti giocati e 2 reti segnate.

Calciomercato Napoli Ounas (Getty Images)

L’algerino non ha mai pienamente convinto in maglia azzurra e, dopo quattro stagioni e svariati prestiti, potrebbe lasciare definitivamente i partenopei. Già noti da tempo gli interessamenti del Monza e del Torino, nelle ultime settimane si sarebbero aggiunti anche quelli di Lecce e Cremonese.

Stando a quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, si rischia un braccio di ferro tra il calciatore e la società azzurra. Ounas ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, dunque il club starebbe spingendo alla cessione entro quest’estate per evitare l’addio il prossimo anno a parametro zero. Una situazione analoga a quella di Fabian Ruiz, anche lui col contratto in scadenza la prossima estate ma col rinnovo che ad oggi sembra lontanissimo.