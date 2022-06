Dybala-Napoli? Retroscena da Palermo: “ADL fece una super offerta”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Goal”, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo. Il dirigente ha rivelato un retroscena che vede protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’ex presidente del Palermo Zamparini e l’allora calciatore dei rosanero Paulo Dybala.

“Zamparini ripeteva sempre a De Laurentiis che stava facendo un grossissimo errore a farsi sfuggire il talento di Laguna Larga“, spiega Foschi durante l’intervista.

Dybala (Getty Images)

Foschi: “Dybala-Napoli? ADL offrì Jorgihno e 20 milioni”

Aggiunge poi l’ex direttore sportivo: “Il patron azzurro aveva avviato i contatti con Zamparini, offrendo Jorginho più 20 milioni di euro per il fantasista argentino. Offerta che però fu rifiutata dal presidente del Palermo. Quest’ultimo aveva già un accordo con la Juventus e Paratici che erano pronti a tutto pur di portare a casa la Joya“.

Dybala a Napoli? “Qualsiasi squadra può andar bene per un giocatore come lui, purché gli venga data la giusta importanza” – continua poi Foschi – “Se fossi Paulo cercherei una squadra con un progetto importante, dove poter mostrare tutte le sue qualità. Qualità che esprime a meglio da trequartista, dietro ad una punta, come Abraham o Osimhen“.

Lorenzo Golino