Min-Jae Kim più lontano? Su di lui due club stranieri, la situazione

Non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce del difensore sudcoreano del Fenerbahçe Min-jae Kim. Il venticinquenne infatti, individuato dal ds Giuntoli come il perfetto sostituto in caso di addio di Kalidou Koulibaly, sarebbe anche nella lista dei desideri di Siviglia e Rennes. Oltre agli spagnoli e ai francesi poi, secondo tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato anche un contatto esplorativo da parte dell’Inter. I nerazzurri infatti potrebbero con ogni probabilità perdere un difensore centrale durante questa sessione di mercato; e in caso saltasse la trattativa con il più quotato Bremer i meneghini potrebbero fiondarsi proprio su Min-Jae Kim.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Il sud-coreano lascerebbe il Fenerbahçe per una cifra intorno ai 20 milioni (in forza della clausola su cui i turchi sono anche disposti a trattare), prezzo assolutamente alla portata del Napoli, soprattutto in caso di uscita di Koulibaly. Tuttavia, mentre i partenopei sono vincolati alla cessione del centrale senegalese Rennes e Siviglia sarebbero pronti, già nei prossimi giorni a presentare ai turchi un’offerta ufficiale, stando alla medesima fonte.

Michele Larosa