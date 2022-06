MERCATO NAPOLI – La Serie A potrebbe presto ritrovarsi senza i difensori di maggior rilievo delle passate stagioni. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, che ha lasciato la Juventus dopo 17 anni, resta sempre più in bilico anche il futuro di Kalidou Kulibaly e Milan Skriniar con le maglie di Napoli e Inter.

Koulibaly ha un contratto in scadenza a giugno 2023, e senza il rinnovo e il rischio di perderlo a zero, non sarebbe così impossibile immaginare un suo addio già in questa finestra di calciomercato. Diverso il discorso per Skriniar, considerato dalla società nerazzurra sacrificabile ai fini del bilancio, e sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del PSG.

South Korea – Kim Min-jae (Photo by Ryan LIM / AFP) (Photo by RYAN LIM/AFP via Getty Images)

Napoli-Inter: duello sul mercato per un difensore

L’analogo destino di Napoli e Inter e la necessità di trovare un nuovo centrale di spessore da regalare ai propri allenatori e tifosi, ha dato vita ad un acceso duello di calciomercato tra le due società.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Min-Jae Kim, centrale sudcoreano di proprietà del Fenerbahce, autore di un grandissimo campionato nella passata stagione e con una valutazione di 15 milioni di euro.

Sul classe ’96 è da tempo forte il pressing del Napoli, che lo ha individuato come l’erede di Koulibaly per il Napoli del futuro in caso di addio.