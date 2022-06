Salernitana, De Sanctis perde Cavani ma piomba sull’ex Napoli

La Salernitana prova a guardare ad altri obiettivi dopo il nulla di fatto relativo a Cavani. Il neo ds dei granata Morgan De Sanctis ha infatti confermato ieri ai microfoni di Sportitalia che il Matador non è più un loro obiettivo, nonostante la grande volontà del presidente Iervolino di regalare questo super colpo ai loro tifosi.

Per questo, la società continua a sondare il mercato per cercare altri grandi attaccanti da regalare all’allenatore Davide Nicola.

Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik

Salernitana su Milik: pronto il colpo in attacco?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta il nome del nuovo obiettivo per l’attacco della Salernitana che, a quanto pare, dovrebbe essere un altro ex Napoli: Arkadiusz Milik.

Di seguito quanto riportato:

“Salernitana pronta a scatenarsi. Mentre si appresta ad inoltrare un’articolata proposta al manager di Cavani, la società di Iervolino pensa ad Arkadiusz Milik. Il ventottenne attaccante polacco ex Napoli è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia con cui la scorsa stagione ha segnato complessivamente 20 gol nonostante qualche infortunio. Milik va in scadenza di contratto e guadagna 3,5 milioni a stagione. Col Napoli ha segnato 48 gol in 122 partite”.