Mertens, rifiutata offerta super: la rivelazione dell’agente

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto. Tante le voci di calciomercato che girano intorno al nome del belga. Protagonista anche quest’anno con la maglia azzurra. 30 le presenze in Serie A arricchite da 11 gol e 2 assist. Prestazioni che di certo non sono passate inosservate.

Infatti, come era prevedibile, sono tante le squadre che sono piombate sul 14 del Napoli. Le richieste sono giunte da diversi club europei e non solo. Si, perché su di lui c’è anche un club messicano. A raccontarlo è stato Alessandro Monfrecola, agente FIFA e intermediario di mercato per il Messico.

Calciomercato Napoli Mertens (Getty Images)

Quest’ultimo è intervenuto In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”. Ecco le sue parole:

Mertens in Messico? “Farebbe faville come Gignac. lo avevo il mandato di un club messicano disposto a dare 4-5 milioni di ingaggio a Dries, ma il suo entourage non è mai voluto sedersi a parlare. Dal Messico lo vogliono, ma Mertens nutre un grande amore per il Napoli. E questo non può che essere una bella notizia per gli azzurri e per noi tifosi (ride ndr)“.