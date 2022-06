Kvaratskhelia al Napoli: la data dell’ufficialità e dell’arrivo a Castel Volturno

Come raccontato dalla nostra redazione di SpazioNapoli, il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non è stato convocato per le ultime partite con la Dinamo Batumi ed è quindi pronto per arrivare in casa azzurra. L’attaccante georgiano è stato ingaggiato dal Napoli per sostituire l’assenza del capitano Lorenzo Insigne pronto ad affrontare la sua nuova esperienza in MLS al Toronto.

L’acquisto di Kvaratskhelia verrà ufficializzato all’apertura del mercato il 1° luglio, essendo il calciatore ad oggi ancora un giocatore della Dinamo Batumi (fino al 30 giugno). A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che precisa anche la data di arrivo a Castel Volturno per le visite mediche: sei giorni dopo l’annuncio dell’acquisto, l’attaccante georgiano arriverà ufficialmente sul suolo campano.

Manca dunque davvero poco all’arrivo di Kvaratskhelia al Napoli, motivo per il quale il giocatore è stato escluso dalla lista convocati per le ultime partite del suo club, prima di mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Il ritiro di Dimaro infatti inizierà il 9 luglio e già nella prima settimana sono previste due amichevoli (giovedì 14 luglio e domenica 17 luglio, sempre alle ore 18:00).