Petagna richiesto in Serie A, idea del Napoli: scambio con un altro attaccante!

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato.

Durante l’intervista Bargiggia ammette dell’interesse diretto di Luciano Spalletti per Deulofeu: “Spalletti sta spingendo per l’arrivo di Deulofeu“. Lo spagnolo potrebbe dare inizio ad un valzer di attaccanti. Il suo innesto potrebbe spingere fuori Mertens, ormai in rottura con la società per il mancato rinnovo contrattuale: “A Napoli non sono convinti di un possibile passo indietro di Mertens ed una richiesta meno elevata per il rinnovo del contratto. Se così fosse, si tratterebbe nuovamente”.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Deulofeu non sarebbe l’unico giocatore d’interesse per il quale il Napoli potrebbe fare un’offerta, Bargiggia, infatti, lancia un nuovo nome, Beto, che si accosterebbe al già nominato Simeone; nessun interesse, invece, per Dzeko: “L’interesse per Simeone invece è concreto. Si è parlato tanto anche di Beto, profilo molto apprezzato dal Napoli, nonostante la valutazione elevata dell’Udinese. Giuntoli ha ottenuto informazioni da Cioffi, nuovo tecnico del Verona. Dzeko, invece, non rientra nei piani del club azzurro per l’età e per motivi tecnici”.

Getty – Beto Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli: possibile scambio tra Petagna e Simeone con il Verona

Infine chiarisce la situazione di Petagna, che essere oggetto di scambio per arrivare ad un altro attaccante d’interesse: “È entrato nel mirino di Torino, Monza e Salernitana, ma interessa anche al Verona. Se il Napoli dovesse cedere Petagna agli scaligeri, potrebbe essere pattuito uno scambio che includerebbe anche Simeone, riscattato qualche giorno fa dal club, obiettivo di mercato degli azzurri”.

Chiara Villani