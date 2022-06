Non solo il Napoli su Dzeko: altri due club corteggiano l’attaccante dell’Inter

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare il club nerazzurro. L’ipotesi del ritorno di Romelu Lukaku e si fa sempre più concreta e per il centravanti bosniaco si prospettano poche le chanche di trovare un ruolo centrale nel progetto tecnico. L’arrivo di Paulo Dybala, poi, complicherebbe ulteriormente la situazione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe questa la motivazione per cui il giocatore potrebbe lasciare l’Inter già in questa sessione di calciomercato. Dzeko sarebbe nei taccuini delle dirigenze di Juventus, Napoli e Valencia come possibile rinforzo per il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione.

Nessuno di questi tre club, però, si sarebbe fatto vivo con il giocatore e con l’Inter. Dalle parti di Milano non sarebbe ancora arrivata un’offerta ufficiale.

Calciomercato Napoli Dzeko (Getty Images)

Dzeko, i numeri della scorsa stagione

Dzeko ha chiuso la stagione con 17 gol complessivi (13 in campionato, 1 in Coppa Italia e 3 in Champions League) più 7 assist (5 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions). In Serie A ha totalizzato 36 presente (27 da titolare), in Champions 7 presenze tutte da titolare e in Coppa Italia 5 presenze (3 da titolare) più la finale di Supercoppa dove ha giocato dal 1′.